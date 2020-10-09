Врачи уточнили состояние запертой на полгода в шкафу российской девочки

Шестимесячная девочка, которую мать заперла в шкафу после рождения, имеет дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания. Состояние ребенка уточнила врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге Алина Панишева, сообщает РИА Новости.

Врач отметила, что медики доставили младенца в клинику в тяжелом состоянии. Сейчас полугодовалый ребенок находится в реанимации и весит три килограмма 100 граммов. Медработники планируют провести полный комплекс обследований, чтобы установить точный диагноз и выявить возможные заболевания.

Реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков, который участвовал в перевозке девочки из свердловского города Карпинска в Екатеринбург, уточнил, что ее доставили на самолете в специальном инкубаторе. Весь путь она находилась в сознании и хорошо перенесла полет.

Девочку в истощенном состоянии нашли подруги 37-летней матери во время застолья. Помимо младенца у женщины еще двое детей — 13-летний сын и 3-летняя дочь. Рожала россиянка не в роддоме, на учете по беременности не состояла. Знакомым, которые видели ее беременной, сказала, что ребенок умер. Все эти полгода она ходила на работу и исправно заботились о двух старших детях.

Новорожденная всю жизнь жила в шкафу в сумке. Родительница не кормила ее, она выжила благодаря старшему брату, который втихаря подкармливал младенца.

Ранее семья на учете не состояла, жалоб от соседей не поступало. Полиция возбудила против матери дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Женщину поместили в психиатрическую больницу.