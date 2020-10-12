Врачи оценили состояние запертой на полгода в шкафу российской девочки

Врачи областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга оценили состояние новорожденной девочки, запертой собственной матерью в шкафу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Как рассказала собеседница агентства, девочка ест, пьет и играет. В целом медики оценивают состояние ребенка как стабильное.

Ранее в октябре стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Сейчас полугодовалый ребенок находится в реанимации и весит три килограмма 100 граммов. Она имеет дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания. Ее мать отправили в психиатрическую клинику.