Объявленная мертвой новорожденная «ожила» за несколько минут до погребения

В городе Дакка, Бангладеш, новорожденная девочка, объявленная мертвой, «ожила» за несколько минут до своих похорон. Об этом сообщает The Daily Star.

В пятницу, 16 октября, в 4:45 по местному времени, врач из больницы при медицинском колледже констатировал, что недоношенный ребенок умер через несколько минут после появления на свет. Сообщается, что мать, 27-летняя Шахинур Актер, родила девочку после шести с половиной месяцев беременности.

Сотрудники больницы положили «мертвого» ребенка в коробку из-под перчаток и попросили мужа Шахинур Еасина Молла, водителя по профессии, отвезти ее на кладбище в Азимпуре для погребения. Отец отнес ребенка на кладбище, но ему предложили похоронить ребенка в другом, более дешевом месте.

Водитель поехал туда и договорился о захоронении. Когда работник кладбища уже вырыл могилу, и через несколько минут должен был опустить туда ребенка, коробка неожиданно дернулась. «Я открыл коробку и обнаружил, что мой ребенок жив. Моя дочь двигалась и открывала рот», — рассказал Молл. Он схватил новорожденную девочку и поехал с ней в больницу.

Дежурный врач и медсестра сначала отказались его принимать, ссылаясь на то, что у них нет свободных коек. Однако Молл заявил, что у него нет денег на частную больницу, и врачи должны ответить за ошибку.

В итоге девочку госпитализировали, она чувствует себя хорошо. Руководство больницы заявило, что ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне мужчина, которого родственники сочли мертвым, 20 часов пролежал в морозильной камере и ожил. Специалист приехал забрать тело и заметил, что мертвец шевелится. Родственники не могли внятно объяснить происходящее, и к ним приехала полиция.