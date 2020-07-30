Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.

Престарелая жительница одной из деревень в провинции Северный Матабелеленд долгое время болела и перенесла инсульт. «В субботу около трех ночи она умерла, — рассказывает один из ее родственников. — Мы стали готовиться к похоронам, уведомили о ее смерти главу деревни, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение». Как выяснилось, «покойница» дышала.

Похороны немедленно остановили, а долгожительницу отнесли домой. На следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась. «Обычно смерть констатируют другие пожилые женщины, но после двух ошибок даже мы, мужчины, пришли в дом, чтобы убедиться лично, — утверждает член семьи. — Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно потеплело. Это свидетельствовало о том, что она жива. Мы были крайне озадачены».

Родственники решили отвезти женщину в больницу. Тем временем глава деревни прорабатывал другие варианты решения проблемы. «Мы даже собирались спросить совета у колдунов, — объясняет он. — Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать». Пока они готовились, старушка вновь скончалась. На этот раз жители деревни подождали несколько часов, убедились в том, что она действительно мертва, и лишь затем похоронили.

«Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить», — предполагает директор местной больницы. Родственники покойной считают, что она воскресала из-за вмешательства духов предков.

В прошлом году в индийском штате Орисса мужчина очнулся во время собственных похорон. Когда тело опускали в могилу, «покойник» повернул голову.