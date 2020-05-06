Погребенную заживо женщину спасли из могилы после трех дней без еды и воды

В китайской провинции Шэньси полицейские спасли 79-летнюю женщину, которая три дня лежала в могиле без еды и воды. Об этом пишет издание Daily Mail.

Об исчезновении женщины сообщила ее невестка. Во вторник, 5 мая, она обратилась в полицию и рассказала, что вечером 2 мая муж посадил мать на тележку и куда-то увез. Наутро он вернулся один и рассказал жене, что отправил мать к родственникам.

На допросе мужчина сознался, что отвез мать на кладбище, сбросил ее в заброшенную могилу и засыпал землей. У женщины были парализованы ноги, поэтому она не могла выбраться самостоятельно.

Когда полицейские приехали на указанное место, то услышали раздававшиеся из-под земли крики. Они принялись копать и вскоре добрались до погребенной женщины. Сейчас она в больнице, ее состояние стабильно. Сын задержан, ему грозят обвинения в покушении на убийство.

В мае на северо-востоке Таиланда собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка. Во время прогулки пес по кличке Пинг Понг неожиданно начал лаять и рыть землю. Его хозяин Уза Низайка подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.

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