Заживо погребенного младенца выходили после двух дней в могиле

Медики смогли выходить младенца, которого нашли в запечатанном глиняном горшке на кладбище в индийском городе Барели, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание The Times of India.

Новорожденная девочка поступила в больницу месяц назад. Она весила около килограмма (нормальный вес после рождения должен составлять не менее 2,5 килограмма) и страдала от переохлаждения. Девочка не ела с рождения, поэтому у нее отсутствовала жировая ткань.

Сейчас жизнь ребенка вне опасности. За время лечения ее вес увеличился вдвое. Она реагирует на сотрудников больницы и ест из бутылочки. Врачи полагают, что к концу октября смогут выписать ее.

Биологические родители девочки, подозреваемые в покушении на убийство и оставлении ребенка до 12 лет, пока не найдены. Полиция Барели продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

По всей видимости, родители похоронили девочку после того, как она родилась недоношенной. Ее поместили в глиняный горшок, который завернули в ткань и закопали на кладбище на глубине 60 сантиметров. Ребенок провел под землей около 48 часов.

Девочку спасли супруги, которые пришли на кладбище, чтобы похоронить мертворожденную дочь. Они услышали детский плач и немедленно вызвали полицию и скорую помощь.

Желание приютить брошенного младенца выразили несколько человек, в том числе семейная пара, которая нашла его на кладбище, и член законодательного собрания от Индийской народной партии (БДП) Раджеш Мишра (Rajesh Mishra). Пока никто из них не подал письменного заявления об удочерении.

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