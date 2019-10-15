В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань. Об этом пишет The Sun.

Ребенок был обнаружен спустя три дня семейной парой. Супруги хоронили свою дочь, которая родилась мертвой. В этот момент они услышали плач ребенка. «В какую-то секунду я подумал, что моя дочь ожила, но на самом деле голос исходил из горшка», — рассказал очевидец Хитеш Кумар.

Пара немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали, в настоящее время «она находится в состоянии гипотермии на кислородной поддержке», сообщили в больнице. Отмечается, что семейная пара, спасшая ребенка, сейчас рядом с ней. Супруги намерены ее удочерить.

В мае на северо-востоке Таиланда собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка. Во время прогулки пес по кличке Пинг Понг неожиданно начал лаять и рыть землю. Его хозяин Уза Низайка подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.

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