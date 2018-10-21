В Подмосковье нашли похороненную заживо овчарку

Подмосковный водитель случайно обнаружил неподалеку от Мытищ закопанную в землю немецкую овчарку. Мужчина остановился у лесного массива, чтобы справить нужду, когда услышал стоны и хрипы животного. Собаку откопали и передали зоозащитникам, однако животное, которому требовалась операция, не перенесло наркоза, пишет «Московский комсомолец».

Молодой человек нашел зарытое животное утром 18 октября. Заходя в лес, он услышал чье-то тяжелое дыхание и пошел на звук. Звуки доносились из-под автомобильной покрышки, которой была придавлена зарытая собака, из земли торчали лишь нос и глаза животного. Мужчина сразу позвонил в службу спасения.

Материалы по теме «Последние мрази, опасные для общества» Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств

Прибывшие спасатели в сопровождении ветврачей откопали пса. Он был обессилен и падал. В клинике врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Как сообщал портал «Подмосковье сегодня», ветеринары установили, что овчарка довольно пожилая, но внешних признаков каких-либо заболеваний не нашли. Собаку, прозванную спасателями Вендеттой, передали в приют волонтерского движения «ОвчарКо».

Однако, как рассказала «МК» волонтер «ОвчарКо» по имени Тамара, состояние пса оказалось значительно хуже. Волонтеры предполагают, что животное долгое время подвергалось пыткам: у него были сломаны ребра, изрезана морда, тело было покрыто синяками и шишками, а на животе обнаружилась большая опухоль. Образование решили удалить во избежание прорыва, который мог привести к интоксикации, объяснила волонтер. Однако из наркоза пес не вышел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!