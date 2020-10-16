В индийской деревне Кандэмпатти, штат Тамилнад, «мертвец» 20 часов пролежал в морозильной камере и ожил. Об этом сообщает Daily Mail.

74-летний Баласубраманиан Кумар (Balasubramanian Kumar) был прикован к кровати из-за тяжелой болезни. 12 октября он перестал подавать признаки жизни, и родственники решили, что он скончался. Следуя местным обычаям, перед религиозной церемонией семья поместила его тело в стеклянный гроб-холодильник. На следующий день специалист приехал забрать морозильную камеру и заметил, что труп шевелится.

Работник спросил у брата Кумара, почему мертвец дергает руками. Тот ответил, что это либо естественные судороги, либо душа покойника еще находится в его теле. Специалист вызвал полицию.

Власти ведут расследование и пытаются выяснить, почему семья Кумара не вызвала медиков и самостоятельно констатировала его смерть. Родственников судят за преступление по неосторожности, поставившее под угрозу человеческую жизнь.

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