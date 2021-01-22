Мобильные операторы попросили денег на слежку за россиянами

Мобильные операторы попросили у правительства денег на слежку за больными коронавирусом россиянами, пишет РБК со ссылкой на письмо крупнейших представителей рынка министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Обращение направила глава рабочей группы «Информационная инфраструктура» в рамках некоммерческой организации «Цифровая экономика» Анна Серебренникова. Группа объединяет ведущих отечественных операторов сотовой связи.

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В письме говорится о реакции операторов на декабрьское поручение Минцифры возобновить выгрузку геоданных больных и контактировавших с заболевшими россиян в специальную информационную систему ведомства. Подобная программа работала во время первой волны пандемии, однако затем была приостановлена за ненадобностью. Теперь ее было поручено возобновить в пяти регионах: Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

Возобновить предоставление государству геоданных полагалось с 5 декабря. Представитель операторов указывает на то, что выполнение поручения требует от компаний дополнительных расходов. Участники рынка предлагают установить договорные отношения с Минцифры, предполагающие плату за оказание услуги. Размер компенсации по таким договорам в письме не приводится.

При этом представитель министерства в комментарии изданию заявил, что затраты операторов на предоставление государству данных о больных и потенциально больных гражданах несущественны. Необходимое программное обеспечение было разработано ранее, а к работе не требуется привлекать большое количество дополнительных сотрудников.