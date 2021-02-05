В МВД России решили объединить отделы наблюдения и прослушки

В МВД России решили объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро («Наблюдение») войдет в состав бюро специальных технических мероприятий («Прослушка»). Об этом в пятницу, 5 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РБК.

По данным издания, целью объединения является усиление контроля со стороны ФСБ за оперативно-разыскной деятельностью. Новый совместный проект ФСБ и МВД будет представлен на ежегодной коллегии российской полиции в марте. Работу подразделения будет курировать заместитель руководителя бюро специальных технических мероприятий.

В настоящий момент бюро, занимающееся прослушкой, полностью контролируется прикомандированными сотрудниками ФСБ.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в МВД, идея такого объединения возникла в связи с тем, что в последние годы «наружка» все чаще пользуется техническими средствами наблюдения, в том числе — сторонних структур, и в связи с этим прибегает к помощи коллег из прослушки. «Однако говорить о скором объединении или о такой реорганизации как об окончательно принятом решении я бы не стал — у идеи есть и положительные, и отрицательные аспекты», — сказал собеседник редакции.

22 декабря сообщалось, что с 2021 года в управления собственной безопасности (УСБ) российской полиции внедрят официально прикомандированных сотрудников ФСБ.