Сотрудников ФСБ внедрят в управления российской полиции

С 2021 года в управления собственной безопасности (УСБ) российской полиции внедрят официально прикомандированных сотрудников ФСБ. Об этом во вторник, 22 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает URA.RU.

По данным источника агентства, представители ФСБ займут должности заместителей начальников оперативно-разыскных частей УСБ в региональных подразделениях полиции. По мнению источника агентства, это означает, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД.

Одним из первых прикомандированных офицеров ФСБ в скором времени станет руководитель оперативно-разыскной части УСБ по Свердловской области. По данным источников издания, эта мера является необходимой для борьбы с предателями в рядах региональной полиции. К тому же сотрудники УСБ и ФСБ регулярно сотрудничают в вопросе расследования преступлений, связанных с коррупцией и превышением должностных полномочий.