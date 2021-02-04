Бот дал возможность телефонным мошенникам работать через Telegram

В Telegram появился бот, давший возможность телефонным мошенникам работать через мессенджер. Технология подменяет номер звонящего и может изменять голос в трубке, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что после оплаты бот предлагает ввести номер абонента и номер, который собеседник должен увидеть на своем экране. При этом, чтобы использовать телефонию, не обязательно выходить из приложения мессенджера, что делает технологию доступной буквально любому желающему.

Замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев подчеркнул, что мошенник может притвориться родственником или другом своей жертвы — если ввести в специальное поле бота номер, сохраненный в списке контактов человека, на его экране при мошенническом звонке высветится имя контакта. Однако глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд уточнил, что мошенники обычно представляются сотрудниками банка.

При этом ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко добавил, что подобными сервисами пользуются и представители легального бизнеса. В 2020 году популярность такой технологии выросла на фоне увеличения спроса онлайн-покупок и доставок.