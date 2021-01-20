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Эксперт рассказал о способе попасть в черный список мошенников

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Фото: Pixabay

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с агентством «Прайм» о способе навсегда избавиться от звонков мошенников, попав в их черный список.

По его словам, наиболее простой способ избавиться от телефонных мошенников — не брать трубку с незнакомых номеров. Такие звонки можно автоматически не принимать через настройки смартфона, либо использовать определитель номера.

Однако, отметил эксперт, последний способ чреват тем, что можно пропустить звонок, не записанный в телефонной книге, от потенциально важного человека.

Специалист считает, что лучше сделать так, чтобы мошенники сами вносили потенциальную жертву в черный список и прекращали звонить. По его словам, однозначных способов добиться этого нет, но практика показывает, что нужно во время звонка продемонстрировать свою осведомленность о том, что звонит преступник. Так интерес мошенников ослабевает, пояснил Кузьменко.

Ранее в Центробанке подсчитали, сколько россиян пострадали от действий банковских мошенников: с этим сталкивался каждый второй житель страны. По данным исследования, со злоумышленниками имели дело порядка 30 процентов компаний и около 48 процентов граждан. Вместе с тем уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос: с 70 до 73 процентов.

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