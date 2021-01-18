Названо число пострадавших от мошенников россиян

В Центробанке подсчитали, сколько россиян пострадали от действий банковских мошенников: с этим сталкивался каждый второй житель страны. Об этом сообщает газета «Известия».

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По данным исследования, со злоумышленниками имели дело порядка 30 процентов компаний и около 48 процентов граждан. Вместе с тем уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос: с 70 до 73 процентов. Исследование проводилось в августе прошлого года, в нем приняли участие 198 юрлиц и 41,6 тысячи физлиц.

Среди самых популярных способов обмана регулятор назвал методы социальной инженерии, эксплуатирующие темы коронавируса. Например, россиянам предлагали пройти тестирование на вирус, вымогали с них деньги за нарушение самоизоляции и обещали быстрые выплаты льгот и пособий. Еще злоумышленники сыграли на растущем интересе россиян к игре на фондовой бирже: клиентов активно завлекали на сайты, где обещали за деньги научить инвестированию.

В конце декабря в Центробанке подсчитали, что за первое полугодие прошлого года объем операций без согласия клиента за составил 4 миллиарда рублей, а в третьем квартале 2020-го кибермошенники выманили у россиян еще 2,5 миллиарда. Для сравнения в 2019-м мошенники увели у россиян 6,5 миллиарда рублей. С телефонными мошенниками столкнулась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же.