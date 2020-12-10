Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с банковскими картами

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в рамках форума AntiFraud Russia рассказал россиянам о новом способе кражи денег с банковских карт. Его слова приводит РИА Новости.

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Злоумышленники рассказывают жертве о «новой защищенной карте», которую следует привязать к смартфону и перевести на нее средства. Когда человек выполняет их указания, деньги с карты обналичиваются через банкомат, поскольку физически она находится у мошенников.

Еще одна схема задействует банковские кредиты. Жертве рассказывают о якобы выданном потребительском займе, для отмены которого необходимо подать заявку на новый и перевести средства на некий «защищенный счет».

Самый популярный способ обмана в 2020 году строится вокруг добровольного перевода денег злоумышленникам. Также мошенники любят «красть личности» банковских клиентов, обманывать их на торговых площадках и приотворяться брокерами, однако прибегают к этим способам значительно реже.