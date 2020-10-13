С банковских счетов россиян вдвое чаще стали воровать деньги

За последний год у россиян вдвое чаще стали воровать деньги с банковских счетов. В среднем, каждый пятый случай мошенничества связан именно с кражей со счета. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры, на которые ссылается газета «Известия».

Так, по итогам января-августа 2020 года выявлено 107,2 тысячи подобных инцидентов в 35 регионах страны. Кроме того, за указанный период вдвое выросло количество случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа. Число таких преступлений составило 20,8 тысячи.

Как пишет газета, в Центробанке заявили, что количество хакерских атак на кредитные организации не выросло. При этом мошенники переключили свое внимание с остатков на счетах россиян на их депозиты. В целом, сценарии социальной инженерии также не изменились, в них добавились только темы, связанные с коронавирусом.

Чаще всего злоумышленники пытаются запугать жертв, говоря, что их накоплениям грозит опасность. Кроме того, часто людям предлагают якобы легкую и быструю выгоду.

Ранее эксперт рассказал, что списать деньги со счета, зная лишь номер карты, нельзя. Именно поэтому мошенники используют схемы социальной инженерии, чтобы вытянуть из клиентов банка остальных данные, указанные на карте.