Мужчина пожертвовал все сбережения стримершам и пошел убивать

Власти Южной Кореи арестовали 28-летнего мужчину по имени Канг. Его подозревают в грабеже, убийстве, попытке сокрытия тела, краже и мошенничестве. Задержанный рассказал, что совершил преступления после того, как потратил все свои сбережения на пожертвования стримершам, пишет Allkpop.

По данным правоохранительных органов, 30 августа Канг устроил засаду 39-летней женщине, которая возвращалась домой с работы. Она пыталась защититься от нападавшего зонтиком, но мужчина зарезал ее и убежал. Через пять часов он вернулся на место преступления и попытался спрятать тело. Однако это оказалось труднее, чем он думал, — ему удалось передвинуть труп только на пять метров. Поэтому отчаявшийся преступник забрал смартфон жертвы, деньги и банковскую карту, после чего снова скрылся.

Подозреваемого нашли на следующий день. Он сразу признался в содеянном и заявил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей. В последнее время у него проявилась зависимость к женским онлайн-стримам: мужчина уволился с работы курьером и смотрел прямые трансляции блогерш по 10 часов каждый день. Кроме того, он активно жертвовал деньги девушкам — за 8 месяцев на подарки было потрачено около 55 миллионов вон (3,7 миллиона рублей).