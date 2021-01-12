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В Москве за год вдвое выросло число телефонных мошенников

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Фото: Unsplash

Число зарегистрированных в 2020 году в Москве телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт, выросло в два раза. Об этом ТАСС рассказал прокурор Москвы Денис Попов.

По его словам, на территории столицы зафиксировано более 54 тысяч случаев подобных злодеяний. При этом преступники использовали широкий «арсенал» — от телефонных звонков до социальных сетей.

Попов рассказал, что на обман поддаются люди самых разных возрастных групп и профессий, однако в основном жертвами
становятся пожилые люди, инвалиды, а также домохозяйки.

7 января сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, позволяющую обходить системы идентификации. Об этом рассказал представитель компании «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов. По его словам, злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно связаться с ними, сбрасывая звонки, из-за чего системы автоматической фильтрации не помечают их номера как спам. «Это новая история, год назад ее не было», — отметил эксперт.

В конце декабря в Центробанке подсчитали, что в третьем квартале текущего года кибермошенники выманили у россиян 2,5 миллиарда рублей. С преступниками столкнулась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же.

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