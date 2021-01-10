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Россиянам назвали способ избавиться от телефонной рекламы

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Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал россиянам способ избавиться от телефонной рекламы банковских, медицинских и прочих услуг. По его мнению, сделать это можно лишь при помощи блокировки номеров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Вехов отметил, что использование функции смартфона по созданию списка «черных» номеров и адресов электронной почты на данной момент — единственный технический способ защиты. Кроме того, в будущем к нему может добавиться и юридический способ, предполагающий письменный отказ гражданина от получения подобных звонков. Соответствующий законопроект о поправках в закон «О рекламе» сейчас находится в Государственной Думе.

Ранее эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов перечислил россиянам способы защиты от звонков телефонных мошенников. В частности, он рекомендует воспользоваться точечной блокировкой номеров. Однако этот способ может не сработать, поскольку злоумышленники используют IP-телефонию и часто меняют номера.

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