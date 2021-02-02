Эксперт признался в невозможности защититься от телефонных мошенников

Технически подкованные мошенники способны подменять телефонные номера и звонить жертвам от имени банков или полиции. На это указал заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов, пишут «Известия».

По его словам, злоумышленники пользуются программами, которые устанавливаются на обычный смартфон, и позволяют обманывать определитель номера. «Это такая уязвимость, которую, к сожалению, пока не устранили. Но я думаю, что со временем проведут коррекцию протокола, и тогда это дело устранят. Пока же технически обыкновенный пользователь от этого защититься не может», — заключил он.

В декабре 2020 года сообщалось, что житель Читы оформил кредит и перевел мошенникам 900 тысяч рублей. 43-летний мужчина рассказал полицейским, что сперва ему позвонила якобы менеджер банка с утверждением, что на него пытаются оформить кредит. Он не поверил и обратился в свою кредитную организацию, где ему подтвердили, что звонок поступил от мошенников. Однако вскоре на его телефон поступил звонок с номера дежурной части УМВД по Забайкальскому краю, и жертве сообщили, что «проводится специальная операция по задержанию мошенников, а мужчина им мешает». Чтобы операция не прервалась, звонивший под угрозой уголовной ответственности потребовал выполнить все указания сотрудника банка. После этого позвонила «представитель банка» и сказала оформить онлайн-кредит, снять наличные и перевести на указанные счета.