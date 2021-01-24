Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии

Туристы рассказали о своих путешествиях по России в период пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году. Результаты опроса онлайн-сервис OneTwoTrip сообщил РИА Новости.

В исследовании приняли участие 2670 пользователей. 80 процентов из них признались, что хотят лучше узнать свой регион. Примерно столько же стали чаще ездить по соседним городам и ближайшим достопримечательностям. Половина опрошенных признались, что открыли новые интересные места для отдыха.

Россияне готовы ездить на экскурсии, но также есть много желающих путешествовать самостоятельно. 59 процентов опрошенных выбрали для поездок личный автомобиль, а остальные пользуются общественным транспортом.

22 января сообщалось, что тремя самыми популярными местами России среди любителей путешествовать бизнес-классом на самолете оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в рейтинг вошли перелеты в Симферополь (средняя стоимость 41 тысяча рублей), Минеральные Воды (28,7 тысячи рублей), Хабаровск (58,7 тысячи), Тюмень (26,6 тысячи), Салехард (17,6 тысячи) и Мурманск (21,6 тысячи).

Как отметили специалисты, в целом у путешествующих бизнес-классом россиян за 2020 год вырос интерес к южным городам — например, Симферополю и Минеральным Водам. «А вот Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019 году входили в топ направлений, исчезли из списка», — говорится в исследовании.