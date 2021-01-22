Названы три самых популярных места России для любителей дорогих авиабилетов

Тремя самыми популярными местами России среди любителей путешествовать бизнес-классом на самолете оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования авиабилетов OneTwoTrip.

По информации аналитиков, больше всего дорогих авиабилетов (34 процента) за 2020 год было приобретено в Москву. При этом средняя стоимость перелета выросла на пять процентов по сравнению с 2019 годом и составила 41,5 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург — туда отправились девять процентов всех путешественников, летающих бизнес-классом, а средняя стоимость билетов снизилась на три процента — до 29,7 тысячи рублей.

Также популярным местом для любителей перелетов классом повышенного комфорта назвали Сочи — авиабилет туда в среднем стоил 37,6 тысячи рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли перелеты в Симферополь (средняя стоимость 41 тысяча рублей), Минеральные Воды (28,7 тысячи рублей), Хабаровск (58,7 тысячи), Тюмень (26,6 тысячи), Салехард (17,6 тысячи) и Мурманск (21,6 тысячи).

Как отметили специалисты, в целом, у путешествующих бизнес-классом россиян за 2020 год вырос интерес к южным городам — например, Симферополю и Минеральным Водам. «А вот Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019-м году входили в топ направлений, исчезли из списка», — говорится в исследовании.

В январе стало известно, что любимым направлением внутреннего туризма на Новый год у богатых россиян был Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы. В целом, по данным аналитиков, в период пандемии коронавируса обеспеченные россияне стали внимательнее присматриваться к городам внутри страны.