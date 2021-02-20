Россиян предупредили о новых опасностях при выезде за границу

С началом открытия туристического сезона может резко возрасти количество мошеннических схем по обману россиян, выезжающих за границу. Информационное агентство экономической информации «Прайм» на своем сайте опубликовало советы экспертов о том, как избежать новых опасностей при планировании отпуска.

Сообщается, что самым распространенным мошенничеством в этом году может стать обман с продажей авиабилетов на несуществующие рейсы и туров в страны с жесткими ограничениями. К тому же, злоумышленники могут создавать фальшивые сайты авиакомпаний, чтобы воровать данные банковских карт туристов.

Эксперты предупредили россиян, что при покупке билетов следует доверять либо официальным сайтам авиакомпаний, либо сайтам-агрегаторам, чья репутация на рынке проверена временем.

«Обнаружив подозрительный сайт, предлагающий авиабилеты по максимально низкой цене, туристу стоит, прежде всего, проверить, сколько стоят билеты на аналогичные рейсы на уже проверенных онлайн-площадках», — советуют специалисты.

Также эксперты рекомендовали россиянам внимательно относиться к турпакетам в страны с жесткими ограничениями — границы могут быть открыты не для всех категорий россиян.

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«Если представители туроператоров или турагентов предлагают вам туры во Вьетнам, Финляндию, Индию или Катар, уточните через открытые источники в сети интернет, можете ли вы как турист посетить данную страну», — отметил Роман Гареев, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Также эксперты предостерегли россиян от покупки туров в страны, официально не открывшие границы с Россией. «Самая большая проблема — неопределенность: никто не может знать, что будет завтра. Раннее бронирование, которое всегда было таким популярным, в этом году весьма неактуально», — сообщила Лилия Капцова, директор туристического агентства «Тур-Де-Тур».

Ранее в феврале сообщалось о новой схеме обмана россиян при планировании отпуска. Так, один популярный Telegram-канал предлагал туристам несуществующие туры по всем открытым направлениям с огромными скидками.