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В Евросоюзе раскрыли сроки запуска системы ковид-паспортов

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Фото: ANDREAS GEBERT / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла сроки запуска системы ковид-паспортов в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По ее словам, система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в ЕС уже в июне. Глава Еврокомиссии рассказала, что юридическая и техническая подготовка данного вопроса идет полным ходом.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено еще до конца мая. Для получения данного документа человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он вакцинировался, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. По ее словам, данная мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в ЕС и внутри него.

26 апреля председатель Еврокомиссии заявила в интервью газете The New York Times, что Евросоюз готов принимать всех туристов. При этом важным условием для этого остается наличие вакцины, которая разрешена на территории ЕС.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для вакцинации от COVID-19 четыре препарата: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и фирмы Johnson & Johnson.

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