В российском регионе увеличилось число зараженных британским штаммом COVID-19

В Якутии у местных жителей, не выезжавших путешествовать за границу, выявили случаи заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по республике Изабеллы Самойловой.

Глава региона Айсен Николаев поручил усилить работу с муниципалитетами из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Уже известно, что с 11 мая школьники Якутска, кроме выпускников, перейдут на дистанционное обучение.

Сейчас в регионе отмечается рост заболеваемости среди всех возрастов, особенно среди работающих жителей. Помимо случаев инфицирования британским штаммом, зафиксированы и повторные случаи заражения.

Дополнительные ограничительные меры будут действовать в Якутии до 31 мая.

В России 9 мая выявили 8419 случаев заражения коронавирусом за сутки. В Якутии из них 99.