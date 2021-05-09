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В России выявили 8419 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

В России выявлено 8419 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит на своем сайте оперативный штаб.

Число выздоровевших увеличилось на 7 517. Количество скончавшихся из-за осложнений, вызванных COVID-19, за последние 24 часа составило 334.

Большая часть заражений приходится на Москву (2828 случаев), Санкт-Петербург (729), Московскую область (636). Меньше всего инфицированных в Республике Тыва (4), Магаданской области (3) и Республике Алтай (3).

Всего в России по состоянию на 9 мая зафиксировано 4 880 262 заразившихся. Умерли — 113 326 человек.

Ранее Минздрав России сообщил, что ожидает выработку коллективного иммунитета у жителей страны к коронавирусу в сентябре.

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