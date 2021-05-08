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В России выявили 8329 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 8329 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит на своем сайте оперативный штаб.

Число выздоровевших увеличилось на 8 255. Количество скончавшихся из-за осложнений, вызванных COVID-19, за последние 24 часа составило 370.

Большая часть заражений приходится на Москву (2765 случаев), Санкт-Петербург (726), Московскую область (630). Меньше всего инфицированных в Республике Алтай (2), Республике Тыва (2) и в Еврейской автономной области (1).

Всего в России, по состоянию на 8 мая, зафиксировано 4 871 843 заразившихся. Умерли — 112 992 человека.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил перечень рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В новой версии теперь значатся вакцины «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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