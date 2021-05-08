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Жириновский предложил освобождать от ареста за вакцинацию от коронавируса

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил варианты поощрений тех, кто согласился на вакцинацию от коронавируса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу Минздрава делать прививку всем, кто выписывается из больницы.

Жириновский является сторонником массовой вакцинации. Сам политик сделал прививку от COVID-19 в сентябре 2020 года в рамках третьего этапа испытания вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Тогда в ЛДПР заявили, что политик вакцинировался «одним из первых в мире».

В апреле 2021 года Жириновский предложил принимать в вузы только тех абитуриентов, которые привились от коронавируса.

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