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В Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса

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Йенс Шпан
Йенс Шпан
Фото: Jens Schicke via www.imago-image / Global Look Press

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о победе над третьей волной пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, в Германии удалось улучшить эпидемиологическую обстановку, однако важно не останавливаться на достигнутом, так как распространение инфекции все еще остается на высоком уровене. «Третья волна, как кажется, остановлена», — сказал спикер.

Уточняется, что на данный момент суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается на 2-4 тысячи человек в сравнении с показателями прошлой недели. При этом в стране активно ведется кампания по вакцинации населения и действует карантин.

Ранее в мае власти Германии отказались использовать прививку AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Как отметили в министерстве здравоохранения, врач самостоятельно будет принимать решение о назначении препарата.

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