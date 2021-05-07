Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании в республике собственной вакцины от коронавируса, сообщает БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — сказал глава государства.

О планах создания белорусской вакцины от коронавируса Лукашенко неоднократно заявлял весной текущего года. Так, в марте он потребовал разработать высококачественный препарат, основанный на опыте России, Европы и Китая.

Сейчас в Белоруссии прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной в России. В самой республике в марте сообщили о запуске промышленного производства данного препарата по российским технологиям. Кроме того, в стране используется вакцина Vero Cell китайской компании Sinopharm.