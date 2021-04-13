В Белоруссии объявили о начале третьей волны коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале в стране третьей волны коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инну Карабан.

По ее словам, белорусские медики за последние дни зафиксировали очередной подъем роста заболеваемости COVID-19, который был характерен для предыдущих вспышек. «Мы это называем началом третьей волны», — отметила Карабан.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом заразились свыше 336 тысяч человек, жертвами инфекции стали более двух тысяч пациентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал «встать на плечи России» и создать собственную вакцину от коронавируса, которая станет «лучшей в мире». Он сказал, что быстрая разработка препарата будет обеспечена тем, что местные специалисты уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая.