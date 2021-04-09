В Белоруссии втрое выросла скорость сокращения населения

В Белоруссии за год втрое выросла скорость сокращения численности населения. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на официальные данные.

На начало 2021 года в стране проживало 9 349 645 человек. Это на 60 614 человек меньше, чем годом ранее. При этом в начале 2020 года по сравнению с началом 2019-го численность населения сократилась на 18 998 человек.

Число жителей Минска за 2020 году сократилось более чем на 10 тысяч человек.

Точные причины сокращения населения республики пока неизвестны, так как данные по смертности Белстат еще не публиковал. Издание напоминает, что в прошлом году началась пандемия коронавируса.

По последним данным, с начала вспышки COVID-19 в Белоруссии было выявлено более 333 тысяч зараженных, умерли 2334 пациента. В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Президент Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами.