Лукашенко назвал истинную причину появления коронавируса и вспомнил о Господе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед рабочими минского завода «Горизонт», назвал истинную причину пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Общество получило коронавирус от природы в ответ на хамское к ней отношение. Господь покарал», — сказал он.

Лукашенко считает, что «если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети будут нищими».

29 декабря Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации населения российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Первыми будут привиты медицинские работники, педагоги и другие специалисты, которым приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 201 831 человек, скончался 1461 пациент.

Власти страны на фоне пандемии закрыли сухопутные границы. Вместе с тем в Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это решение экономическими причинами. Он называл ситуацию вокруг пандемии психозом и предлагал лечить коронавирус спортивными занятиями на ледовой арене, работой на тракторе, дымом костра, козой, баней, водкой и сливочным маслом.