Лукашенко назвал коронавирус геополитической проблемой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса геополитической проблемой, передает БЕЛТА.
«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным прокурором Белоруссии.
Глава государства добавил, что пандемия коронавируса «никогда и не была медицинской проблемой», и призвал белорусов это учитывать.
«Чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год, — пояснил Лукашенко. — 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».
В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.
Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.