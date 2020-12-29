Белоруссия объявила о начале вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации населения российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первая партия вакцины прибыла в Белоруссию 29 декабря.

Министр Дмитрий Пиневич отметил, что первыми будут привиты медицинские работники, педагоги и другие специалисты, которым приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной.

«Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса», — подчеркнул Пиневич.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев утверждал, что первые партии препарата поступят в Белоруссию для вакцинации в начале 2021 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса, поскольку относится к категории скептиков.