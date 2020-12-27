Российский посол назвал срок поставки вакцины от коронавируса в Белоруссию

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал срок поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию в интервью телеканалу СТВ.

Дипломат рассказал, что первые партии препарата поступят в Белоруссию для вакцинации в начале следующего года. «Это еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств», — добавил он. Мезенцев также поблагодарил белорусских врачей за профессиональную оценку препарата, которые отметили эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины.

Ранее белорусские власти определились со сроками начала производства российской вакцины. Оно будет идти на двух площадках предприятия «Белмедпрепараты» в Минске и еще на одной, расположенной на заводе «БелВитунифарм» в Витебской области. Производственные линии запустят по очереди, начиная со второго квартала 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» начнется в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата «Спутник V», он будет распространяться среди граждан бесплатно.