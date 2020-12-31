Лукашенко предрек Белоруссии демографическую катастрофу

Если Белоруссия не решит демографическую проблему, стране грозит катастрофа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого».

Отвечая на вопрос о сокращении декретного отпуска, Лукашенко заявил, что государство не может пойти на этот шаг, поскольку стране необходимо стимулировать рождаемость.

«Самая большая проблема в стране — демографическая. Поэтому все для детей, и материнский капитал был продлен, и квартиры. Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением», — предрек президент.

По его словам, Белоруссии не хватает людей, из-за чего страну часто называют маленькой. «Что такое 9,5 или 10 миллионов? Это ничто. На первом этапе нам миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко во время выступления перед минским отрядом ОМОНа назвал условие своей отставки. По его словам, если бы силовики в августе не выступили на стороне правительства, белорусы сейчас «жили бы в другой стране». Он отметил, что «козни» против его режима строятся в «теплых зарубежных кабинетах», и добавил, что оппозиция не желает блага белорусскому обществу.