Лукашенко заявил о развязанной против Белоруссии информационной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны развязана информационная волна. Он выступил перед сотрудниками минского ОМОН, сообщает БЕЛТА.

По его словам, мир становится «все менее безопасным для жизни нормального человека», а некоторые страны погрузились «в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов».

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Белорусы «это прочувствовали на себе», возле границ республики идет «постоянное наращивание военного потенциала», подчеркнул Лукашенко.

«Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации», — заявил президент.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Сам он не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.