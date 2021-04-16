Министр здравоохранения Белоруссии привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» из ее первой промышленной партии, произведенной на территории республики. Сообщение об этом появилось на странице пресс-службы Минздрава в Telegram.

Отмечается, что таким образом он официально ввел партию вещества в массовый оборот. Она будет направлена в медицинские учреждения страны для иммунизации граждан. «Обещал — сделал!» — говорится в сообщении пресс-службы. О самочувствии министра после инъекции пока не сообщается.

Промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось 25 марта. Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля. Планируется, что республика ежемесячно будет выпускать до 500 тысяч доз вакцины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал «встать на плечи России» и создать собственную вакцину от коронавируса, которая станет «лучшей в мире». Он сказал, что быстрая разработка препарата будет обеспечена тем, что местные специалисты уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая.