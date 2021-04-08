В Белоруссии рассказали о планах по производству еще одной российской вакцины

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о планах организовать полный цикл производства еще одной российской вакцины от коронавируса в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы белорусского Минздрава, проект может начаться уже в октябре на площадке «Белмедпрепаратов». Он уточнил, что речь идет о векторной вакцине, сделанной по аналогии со «Спутником V». Пиневич отметил, что производство вакцины с нуля может помочь Белоруссии в борьбе с другими возбудителями.

После этого в Белоруссии могут начать производство собственного препарата на базе РНПЦ эпидемиологии, рассказал министр. Он добавил, что эта вакцина будет не векторной, а инактивированной.

С марта в Белоруссии уже запущено промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля. Планируется, что в дальнейшем будет ежемесячно выпускаться около полумиллиона доз вакцины.