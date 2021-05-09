Немецкий депутат приехал в Москву для вакцинации «Спутником V»

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм прибыл в Москву, чтобы пройти вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, он не боится прививки российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию, как считает Дэм, связан с политической ситуацией. «Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», — заявил он.

Депутат считает, что российская вакцина наиболее безопасна, если оценивать побочный эффект от препарата.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и Германией по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик. По данным Bild, переговоры затягиваются из-за того, что Россия не может поставить нужное количество вакцины в необходимый Германии срок — в июне или июле 2021 года.