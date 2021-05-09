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Россия получила индийский штамм коронавируса

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Владимир Песня / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что российские вирусологи получили индийский штамм COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

О том, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса, стало известно 29 апреля. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, изучением нового штамма занимается научный центр «Вектор».

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский уверял, что все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса защищают и от индийского штамма. По его словам, белок шипа вируса должен очень сильно измениться, чтобы не дать вакцине защитить организм.

Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля сообщала, что на данный момент в 48 российских регионах выявлен британский штамм коронавируса, в 11 — южноафриканский, еще в 22 — штаммы с отдельными мутациями.

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