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Вирусолог оценил данные о связи заболеваемости COVID-19 с погодой

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Связь заболеваемости COVID-19 с погодой трудно оспорить. Так эти данные оценил вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру».

«Это трудно оспорить. Другое дело — насколько важно это все: климат, погода. Не так важно — надо вакцинироваться, вот что действительно существенно», — сказал он, подчеркнув, что откладывать прививку нельзя.

Аграновский уточнил, что при высокой температуре капли выкашливаемого аэрозоля высыхают быстрее и вирус инактивируется (приходит в неактивное состояние — прим. «Ленты.ру»). Однако, по его словам, наибольшее влияние на ситуацию с коронавирусом окажет не погода.

«Может повлиять только насаждение предрассудков, распространение всяких глупостей по поводу вакцин. Действительно, пребывание в замкнутых непроветриваемых помещениях — плохо, на воздухе — хорошо, у себя дома — безопасно. Это оспорить невозможно», — сказал он.

Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. По ее словам, если будет пасмурно и дождливо, люди будут собираться по домам и в больших помещениях, что поспособствует распространению инфекции. В сухую и жаркую погоду она, наоборот, снизится.

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