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Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой. Ее слова приводит РИА Новости.

Биолог заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно», — уточнила она.

Баранова добавила, что, если будет пасмурно и дождливо, люди будут собираться по домам и в больших помещениях, что поспособствует «большему распространению коронавируса». Однако в сухую и жаркую погоду передача вируса от человека к человеку снизится, заключила биолог.

Ранее 13 мая сообщалось, что в России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии.

Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.

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