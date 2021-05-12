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Названы сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России

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Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Названы сроки выпуска в гражданский оборот на экспорт первой партии британско-шведской вакцины AstraZeneca в России. Первая партия, произведенная на мощностях российской фармацевтической компании «Р-Фарм», будет выпущена в течение июня, рассказал РБК гендиректор компании Василий Игнатьев.

По словам Игнатьева, планируется производить несколько сотен тысяч доз в месяц.

Также директор компании уточнил, что «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В пресс-службе Р-Фарм» добавили, что вакцина предназначена исключительно для экспорта и не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России.

В конце марта директор центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина подвергается более тщательной очистке, чем препарат AstraZeneca.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.

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