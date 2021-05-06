Разработчик «Спутника V» ответил на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19

Признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов — экономическо-политическое решение Всемирного конгресса, считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», — ответил журналистам глава центра, разработавшего российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — добавил Гинцбург.

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.