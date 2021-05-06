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Онищенко оценил признание вакцины Moderna лучшей в мире

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna, признанная лучшей в мире, вряд ли применима для гуманитарных целей. Об этом бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости.

Он подчеркнул, что американский препарат дороже, чем российский «Спутник V». В этой связи он «вряд ли может быть применим для тех гуманитарных целей, для которых нужно применять вакцины», оценил академик.

Онищенко считает, что российский вариант «достаточно убедительно потягался бы» с зарубежным, если бы Всемирная организация здравоохранений (ВОЗ) объявила иной конкурс. По его словам, «Спутник V» имеет хорошие шансы в случае «приобретения за умеренную цену для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство».

Ранее разработчик «Спутника V» отреагировал на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

Предыстория: Разработчик «Спутника V» ответил на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19
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