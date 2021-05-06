Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас. Так президент России Владимир Путин высказался о признании Moderna лучшей вакциной от COVID-19. Его слова передает ТАСС.

«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», — сказал президент в четверг, 6 мая, в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой, выразив надежду на то, что эксперты не ошибаются.

«Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — подчеркнул глава государства, сделав акцент на том, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.