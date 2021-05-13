Врач объяснил увеличение риска смерти при «безобидных» симптомах COVID-19

Причина, по которой коронавирусная инфекция многократно повышает риск смерти пациентов с «безобидными» неврологическими симптомами, заключается в том, что COVID-19 в целом обостряет все то «неблагополучное», что есть в организме человека. Так российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» исследование американских ученых о связи неврологических проблем и повышенным риском смерти при COVID-19.

«В исследовании конкретно сказано, что неврологическая симптоматика проявляется чаще у людей, у которых было какое-то неблагополучие, которое было еще до коронавируса. Это неблагополучие становится сильнее в результате коронавирусной инфекции. Все те заболевания, которые они описывают, носят воспалительный характер. Естественно, может последовать достаточно серьезное отклонение в нервной системе, что приведет к смерти», — объяснил медик.

Ранее ученые Питтсбургского университета в США выяснили, что наличие неврологических проблем (заболеваний головного мозга, нервной системы, хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера), существовавших у пациента до заражения коронавирусом, приводит к риску развития осложнений. При этом даже «безобидные» неврологические симптомы вроде потери вкуса и обоняния увеличивали риск смерти в шесть раз.